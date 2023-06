NBA : Butler absent au pire moment pour Miami

Florian Barré

Ce jeudi soir, les Finales NBA ont donné leur premier verdict. Denver n’a pas flanché à domicile face à un Heat peu inspiré. Si Caleb Martin et Max Strus ont réalisé un Game 1 catastrophique, Jimmy Butler, lui, n’a pas fait beaucoup mieux. Pourtant, avant la rencontre, l’ailier de Miami avait annoncé la couleur. Il veut sa bague ! Mais face aux Nuggets, il s’est trompé, comme tétanisé par l’enjeu.

Un peu comme sur la fin de série contre Boston, Jimmy Butler a l'air diminué. Depuis le début des playoffs NBA, le franchise player du Heat n’a jamais inscrit aussi peu de points (13 face aux Nuggets). En dehors de ça, l’ailier fort s’est montré timide au shoot. Seulement 16 tirs tentés dont deux à 3-points. Pas assez agressif, même après avoir obtenu le duel favorable et trop court sur ses tirs, Butler n’a pas été mauvais mais il a surtout manqué de tranchant, comme s’il n’était pas celui qui prenait ses responsabilités depuis l’entrée en matière de Miami en postseason.

Trop de pression ?

13 points, 7 rebonds et 7 passes, ce ne sont pas des statistiques dignes d’un Jimmy Butler façon playoffs. Avant le Game 1 contre les Nuggets, le joueur de 33 ans tournait à 28.5 points par match, 7 rebonds et 5.7 passes en moyenne. Preuve que tout ne tourne pas rond en ce moment. Pour ses deuxièmes Finales NBA - les premières ayant été perdues contre les Lakers en 2020 - Butler voit grand. Il ne veut absolument pas laisser filer sa bague une nouvelle fois, conscient qu’il ne lui reste pas beaucoup d’années au top niveau. Une pression importante pèse donc sur les épaules Jimmy B et cette dernière l’a fait déjouer ce jeudi soir.

Butler s’est trompé