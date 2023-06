Finales NBA : Quiz sur le Miami Heat

Florian Barré

À partir de jeudi soir, le Miami Heat disputera les Finales NBA face aux Denver Nuggets. Une affiche surprenante du fait du classement de la franchise floridienne à l’issue de la saison régulière (8e). Pour en arriver là, les joueurs d’Erik Spoelstra ont cravaché. Ils ont évincé de très gros concurrents comme les Bucks et les Celtics. Avant les finales, le10sport.com vous propose donc de tester vos connaissances lors d’un quiz sur la franchise de Jimmy Butler.

Le Heat favori des Finales NBA ?