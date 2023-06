Fin d'une ère en NBA

Florian Barré

Ce mardi, ESPN a rapporté une nouvelle sismique qui marque un tournant en NBA. Le manager général des Warriors, Bob Myers, qui a joué un rôle essentiel dans le succès de la franchise au cours de la dernière décennie, quitte ses fonctions. Une décision qui ressemble au début de la fin pour Golden State. C’est Mike Dunleavy Jr, son bras droit, qui est pressenti pour le remplacer.

Douze ans après son arrivée aux Warriors, Bob Myers a décidé de mettre les voiles. En fin de contrat, le manager général de Golden State a choisi de ne pas prolonger son contrat, et a confirmé vouloir prendre du recul dans un premier temps. Un immense coup de tonnerre en NBA tant Myers est considéré comme l’un des meilleurs dirigeants de ces quinze dernières années. L’information a par ailleurs été confirmée par Adrian Wojnarowski d’ ESPN .

La dynastie Myers

Depuis son arrivée, Bob Myers a tout fait pour bâtir une véritable dynastie autour du Stephen Curry, en commençant par les drafts de Klay Thompson et Draymond Green. C’est également lui qui a nommé Steve Kerr à la tête des Warriors en 2014, signé Kevin Durant ou encore Andrew Wiggins. Avec ses hommes, le GM a remporté quatre titres de champion NBA en six finales, preuve de l’excellent travail fourni en amont. En somme, le passage de Myers à Golden State ressemble à un sans-faute. « C’est le bon moment » pour s’en aller, a simplement expliqué l’homme de 48 ans à ESPN .

Mike Dunleavy Jr à la succession

Si le départ de Bob Myers est acté, une interrogation subsiste. Qui pour récupérer le trône ? À priori, c’est une question que ne se pose pas vraiment la franchise puisque l’on se dirige vers une promotion en interne de Mike Dunleavy Jr. Fils de l’ancien coach NBA du même nom, Mike Dunleavy Jr. a joué 15 ans en NBA (2002-2017), dont cinq saisons à Golden State, où il avait été drafté. À la fin de de sa carrière, il est revenu aux Warriors où il a grimpé les échelons, de scout en 2018 à assistant GM un an plus tard, pour être nommé vice-président des opérations basket en 2021, devenant ainsi le bras droit de Bob Myers. S’il venait à le remplacer, il commencerait sa carrière de GM par un immense chantier : gérer les prolongations de contrat de Klay Thompson et Draymond Green, tous deux agents libres.