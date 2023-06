Finales NBA : Les raisons d’y croire pour le Heat

Florian Barré

Alors que les Denver Nuggets n’ont toujours pas perdu un match à domicile depuis le début des playoffs, le Heat va tenter ce dimanche de changer la donne. Battu 104-93 lors du Game 1 jeudi soir, les joueurs d’Erik Spoelstra ne sont pas passés loin de créer un petit exploit à la Ball Arena, pourtant aux antipodes de l’excellence qu’ils ont souvent côtoyée ces derniers temps.

Sans un grand Jimmy Butler, auteur de son pire match au scoring depuis le début des playoffs (13 points), le Heat de Miami s’est incliné face aux Nuggets de Denver jeudi soir, pour l’ouverture de ces NBA Finals. Après avoir dépensé énormément d’énergie, physiquement et mentalement, face aux Celtics au tour précédent, la franchise floridienne n’a pas réussi à se mettre au diapason lors du Game 1 dans le Colorado. Pour autant, tout n’est pas perdu. Non seulement il reste au minimum trois matchs à jouer mais en plus et surtout, le Heat n’a rien fait pour gagner la première rencontre. Si changement il y a, tout pourrait basculer dès ce dimanche soir lors du Game 2.



NBA : Du lourd à venir pour les Clippers sur le marché ? https://t.co/LyOctaOxyO pic.twitter.com/ZPw7OQuRM7 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Un Heat trop maladroit

Si on ajoute à la performance décevante de Jimmy Butler, celles de Max Strus et Caleb Martin, on peut clairement se dire que la défaite de jeudi soir (de 11 points seulement) est très encourageante. Les deux lieutenants, pourtant si adroit habituellement, ont à eux deux réussi un seul panier du match (1/17). Catastrophique, oui ! Mais si la ligne de mire est rapidement réglée, Denver peut douter. Butler l’a lui-même reconnu, avec ses 13 petits points il n’a pas pris assez de shoot, persuadé de devoir faire jouer ses coéquipiers en priorité. Une stratégie qui n’a pas fonctionné puisque ces derniers ont choke. Duncan Robinson n’a pas non plus pesé en sortie de banc. Trois petits points en 21 minutes, lui qui en a combiné 41 sur les trois derniers matchs contre Boston. En face, les Nuggets ont montré une précision rare face à l’arceau avec 51% de réussite au shoot. Plus agressifs, ils ont également récolté 20 lancers francs, dont 16 transformés.

Retour imminent d’un All-Star