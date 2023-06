NBA : Des nouvelles informations tombent, une grosse sanction attendue ?

Florian Barré

Alors que Nuggets et Heat se sont affrontés pour le Game 1 des NBA Finals ce jeudi soir, le commissionnaire de la Grande Ligue Adam Silver a fait savoir que la sanction envers Ja Morant, aperçu avec une arme à feu à deux reprises en quelques semaines, sera dévoilée seulement après les Finales. Une affirmation qui laisse penser que la punition sera plutôt lourde pour le meneur des Grizzlies.

En ce moment, la NBA est en fête. Les Finales ont démarré ce jeudi soir avec une première victoire de Denver sur son parquet face à Miami. Mais un autre sujet passionne les foules. Et il concerne Ja Morant. Lors d’un live Instagram début mai, il s’est fièrement affiché avec une arme à feu alors même qu’il avait déjà été suspendu quelques semaines auparavant pour les mêmes raisons. Les observateurs attendent avec impatience la sanction qui sera prononcée envers le franchise player de Memphis mais pour le moment, le patron de la NBA Adam Silver procrastine.

NBA : Wembanyama vers un choix historique, une date importante tombe https://t.co/FOHwJoRKy9 pic.twitter.com/iYxAzXzGAS — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

La NBA prévoit du lourd pour Morant

Ce jeudi, Silver s’est exprimé clairement sur le sujet, laissant planer un doute sur la dureté de la peine qui sera infligée à Morant, bien que la décision soit déjà prise : « Nous avons découvert un grand nombre d’informations supplémentaires. Nous aurions probablement pu les dévoiler dès maintenant, mais nous avons décidé qu’il serait injuste pour ces joueurs et ces équipes (Heat et Nuggets) d’annoncer cette décision en plein milieu de leur série. » a lâché le président de la NBA. Ce qui semble certain, c’est que le meneur prendra cette fois-ci plus de huit matchs de suspension, durée de sa dernière sanction.

« Il ne s’agira pas seulement de punir »