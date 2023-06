NBA : La dernière folie du Heat de Jimmy Butler

Florian Barré

Depuis le début des playoffs NBA, le Heat de Miami passionne les foules. Tombeuse des Bucks et des Celtics, respectivement 1ers et 2èmes à l’Est, la franchise floridienne a su tirer son épingle du jeu, notamment dos au mur, où elle s’est montrée d’une force de caractères inouïe. Face à Denver lors des NBA Finals, le Heat a d’ailleurs récidivé, ce en établissant un impressionnant record.

Ce soir dans la nuit, Nuggets et Heat s’affrontent pour le compte du Game 3 des Finales NBA. Les deux prochaines rencontres ont lieu sur les terres floridiennes, à Miami. Obligation donc pour Jimmy Butler et consorts de retourner à Denver avec au minimum une victoire supplémentaire en poches. Mais ça, personne n’en doute tant les hommes d’Erik Spoelstra savent se dépasser dans les moments chauds, en témoigne une impressionnante statistique relevée par le compte Twitter NBA Stats France .

Finales NBA : Mécontent, Jimmy Butler s’est infligé une punition https://t.co/MuP9FfZmFK pic.twitter.com/G5AIXhlNdz — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Le Heat n’abdique jamais

Durant le Game 2, le Heat de Spoelstra a accusé un retard de plus de 10 points. Mais pas d’inquiétude, les Floridiens ont l’habitude et semblent apprécier ce scénario. Pour la 7e fois depuis le début des playoffs, Miami est revenu et l’a emporté. Milwaukee y a eu le droit, Boston aussi, alors pourquoi Denver serait passé outre ? Pour les Nuggets c’était d’ailleurs une première puisqu’ils étaient invaincus jusqu’à présent quand ils menaient de plus de 10 points dans un match de playoffs en 2023.

Nouveau record pour le Heat

32-12 Miami dans le dernier quart-temps du Game 2. Ce n’est pas pour rien que le Heat s’appelle le Heat. Les hommes de Spoelstra prennent régulièrement feu lorsqu’ils sont dos au mur, pour le plus grand plaisir des observateurs, pas avares de ce genre de scénario. Par ailleurs, les Floridiens ont établi un record NBA sur une campagne de playoffs (depuis 1997) avec ces 7 remontées spectaculaires, a égalité avec le Heat 2011, le Heat 2012 et les Warriors 2022. Comme quoi, il est difficile de se détacher de son identité à Miami.