NBA - Boston Celtics : Lassé par le très critiqué Joe Mazzulla, il veut partir

Florian Barré

Drafté à la 26e position en 2020 par les Celtics, Prayton Pritchard serait enclin à un départ du Massachusetts cet été. Relégué au fin fond de la rotation de Joe Mazzulla, ce dernier a de nouveau exprimé ses envies d’ailleurs aux dirigeants de Boston, lui qui entamera la dernière année de son contrat rookie en 2023/2024.

Lors des Finales de conférence, il n’a joué que 34 minutes combinées contre le Heat de Miami. Délaissé par Joe Mazzulla, Prayton Pritchard se verrait bien vivre une nouvelle aventure dès la saison prochaine. Le guard a vécu une saison compliquée. Avec un temps de jeu en baisse, barré par Marcus Smart, Malcolm Brogdon et Derrick White, Payton Pritchard n’avait pas hésité à déclarer, fin janvier, vouloir quitter Boston pour « être dans un endroit où j’ai un rôle un peu plus important ». Malheureusement et malgré les tentatives de Brad Stevens (il fut proposé aux Spurs), aucune porte de sortie n’eut été trouvée lors de la trade deadline pour le joueur de 25 ans.



Pritchard toujours mécontent

Trois mois plus tard et après un nouvel échec en playoffs pour sa franchise, la situation de Pritchard n’a pas évolué. Le meneur a dû se contenter d’une place en bout de banc avec seulement quelques miettes à se mettre sous la dent en playoffs, ce malgré une dernière sortie à 30 points, 14 rebonds et 11 passes décisives lors du dernier match de saison régulière, en 46 minutes face à Atlanta (son premier triple-double en carrière). D’après The Athletic , Payton Pritchard serait donc revenu à la charge auprès de ses dirigeants, leur demandant de lui trouver une porte de sortie via un échange.

Rien n’assure que les Celtics vont se séparer de Pritchard cet été