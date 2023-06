NBA : Nouvelle mauvaise nouvelle pour Stephen Curry ?

Florian Barré

Les temps sont durs à Golden State en NBA. Cette intersaison 2023 risque de vraiment bousculer la franchise californienne. Plusieurs gros noms sont sur le départ. Après l’officialisation de celui de Bob Myers, directeur général en chef des Warriors depuis 11 ans, l’avenir de Klay Thompson et Draymond Green est incertain. Mais ils ne sont pas les seuls qui pourraient quitter le navire.

Auteurs d’une saison régulière décevante, les Warriors se sont cassés les dents face aux Lakers lors des playoffs NBA 2023. Une désillusion pour la franchise qui espérait réaliser un back-to-back après son titre l’année passée. Il y a quelques jours, les Dubs ont également appris que leur general manager Bob Myers s’en allait vers de nouveaux horizons. Un gros coup sur la tête des Californiens, eux qui ont connu tant de succès avec Myers (4 titres et 6 Finales NBA en 11 ans). C’est lui qui a joué un rôle déterminant pour la venue de Klay Thompson et Draymond Green entre autres.

Green et Thompson sur le départ

Ce départ provoque donc une grosse secousse à Golden State puisque la franchise aura désormais plus de difficulté à retenir Thompson et Green. Le premier pourrait quitter les Warriors dans un an quand le second pourrait déjà avoir joué son ultime match chez les Dubs. Draymond Green avait d’ailleurs annoncé la couleur juste avant le départ de Bob Myers : « Bob est quelqu’un que je soutiens, avec qui je suis dans cette aventure depuis 11 ans, dans l’espoir de gagner ce titre. De savoir qu’il existe une possibilité qu’il parte, ça ne me convient pas du tout. J’apprécie le fait de travailler avec lui depuis 11 ans, toutes les choses qu’il a pu m’apprendre. Dans la vie, nous avons tous besoin de quelqu’un capable de nous tenir responsable. Et c’est ce qu’il fait avec moi. » avait balancé l’ailier fort.

Un autre cadre pourrait s’en aller

Cependant, Green n’est pas le seul à être pressenti loin des Warriors. Selon les informations de Marc Stein, l’assistant coach des Californiens Kenny Atkinson a récemment été approché par Toronto pour le poste de coach où il remplacerait Nick Nurse (aujourd’hui en place aux 76ers). Ancien entraîneur des Nets et très apprécié chez les Dubs, le départ d’Atkinson serait un coup dur majeur pour le staff de Steve Kerr. À l’instant T, rien n’est encore fait mais c’est la preuve que tout pourrait bouger autour de Stephen Curry cet été.