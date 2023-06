NBA : Un Français avec LeBron James ?

Florian Barré

Plus que quelques jours avant que la Draft 2023 ait lieu. Hormis les Nuggets de Denver et le Heat de Miami, concentrés dans leurs Finales NBA, les franchises préparent l’intersaison et les trades qui vont avec. C’est notamment le cas des Lakers qui ont récemment testé six joueurs, dont un français, que le sélectionneur de l’équipe de France estime particulièrement.

Éliminés lors des Finales de conférence, les Los Angeles Lakers se projettent aujourd’hui sur la prochaine Draft, qui aura lieu le 22 juin. Rob Pelinka veut construire une team capable de prétendre au titre NBA la saison prochaine. Cependant, ne possédant pas l’un des premiers choix, le manager general des Angelinos doit scruter les prospects qui se présentent à la Draft avec plus d’attention.



Six joueurs ont été testés par les Lakers

Avec les 17e et 47e picks cette saison, les Lakers espèrent récupérer des joueurs qui leur correspondent, soit pour les intégrer dans la rotation de l’équipe, soit pour les inclurent dans un package en vue d’un trade. Pour se préparer au mieux, la franchise californienne a mis à l’essai plusieurs espoirs dont un français. Jalen Wilson, Morris Udeze, Cam Shelton, Terquavion Smith, Oscar Tshiebwe mais surtout Nadir Hifi ont eu l’occasion de se montrer auprès des dirigeants de L.A vendredi dernier. Hifi est un pur produit de la formation de Strasbourg et a véritablement explosé cette saison au Portel, où il s’est affirmé comme l’un des meilleurs espoirs au poste de meneur. Attendu au second tour de la Draft 2023, Nadir Hifi pourrait donc atterrir aux Lakers s’il venait à être accessible avec le 47ème choix.

Vincent Collet valide totalement Nadir Hifi