Wembanyama attendu en NBA, il fait une annonce fracassante

Benjamin Labrousse

Victor Wembanyama connaîtra sa future franchise NBA le 22 juin prochain lors de la draft. Si tout indique que le jeune pivot des Mets de Levallois-Perret rejoindra les Spurs de San Antonio, son entraîneur en club et en équipe de France le juge absolument préparé pour démarrer son aventure du côté de la grande ligue.

Il est attendu comme le messie. Le 16 mai dernier, toute la ville de San Antonio (Texas) tremblait de joie lorsque les Spurs ont récupéré le 1er choix de la future draft NBA. Car cette année, un OVNI est attendu au sommet de cette cuvée 2023 en la personne de Victor Wembanyama. Le pivot de 19 ans est considéré comme l’un des plus grands espoirs européens de tous les temps, et pourrait représenter à lui seul le basket français lors de la prochaine décennie.

Wembanyama : Parker hallucine totalement https://t.co/shJoKpzEeG pic.twitter.com/YPNxLocOXY — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Wembanyama attendu comme numéro 1 de la draft, une «évidence» selon Vincent Collet

Vincent Collet est très certainement l’une des personnes qui connaît le mieux le prodige français. Interrogé dans les colonnes de l’Équipe sur la capacité de Wemby à s’adapter à la NBA, le sélectionneur de l’équipe de France et entraîneur des Mets semble unanime. « Clairement. À 14 ans, quand je l'ai vu pour la première fois, lors d'une fenêtre internationale avec les Bleus, ça été un choc, un gamin aussi grand et à l'aise avec la balle. Pascal (Donnadieu, son assistant et coach de Nanterre) le voyait déjà régulièrement. C'était une évidence qu'il allait être drafté très haut » .

Wemby vers les Spurs de San Antonio, Vincent Collet valide