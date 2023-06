NBA : Draymond Green et les Warriors proches de la rupture ?

Florian Barré

Éliminés des playoffs NBA lors des demi-finales de conférence par les Lakers, les Warriors ont largement déçu avant un été 2023 de tous les dangers. Plusieurs joueurs peuvent quitter le navire, dont Draymond Green. S’il souhaitait rester au premier abord, un revirement de situation se précise du fait du départ d’un cadre de la franchise. Alors à quoi doit-on s’attendre désormais à Golden State ?

C’est la fin d’une ère chez les Warriors. Incapable de défendre son titre NBA, la franchise de San Francisco semble accuser le coup après de longues années de domination. À Golden State, on commence à parler de la conclusion d’une dynastie. D’autant que l’été 2023 ne sera pas de tout repos. Klay Thompson pourrait prolonger son bail, mais le niveau de l’arrière a globalement déçu, faisant de lui quelqu’un de dispensable. De son côté, Draymond Green sera agent libre s’il refuse sa player option. Un dossier assez tendu qui pourrait prendre plus de temps que prévu à être réglé.



Green veut rester à GS

Avec une player option à 27,5 millions de dollars pour la saison prochaine, Draymond Green a la possibilité de se retrouver sur le marché cet été. Si toute l’année, il se disait que les Warriors n’avaient pas l’intention de sortir le chéquier pour retenir leur intérieur, les récentes déclarations de Steve Kerr vont dans le sens contraire. Le coach de Golden State ne veut pas voir son joueur partir : « Ecoutez, si Draymond ne revient pas, on ne sera pas prétendant au titre. On le sait. Il est à ce point important dans nos résultats et dans ce qu’on est. Je veux absolument qu’il revienne. » a-t-il balancé tout récemment. De son côté, Green a déjà affiché son souhait de rester : « On verra ce qui se passera concernant mon contrat. J’ai une player option, tout le monde le sait, je le sais. Comme je vous l’ai dit, je veux être un Warrior pour le reste de ma vie. Je veux continuer cette aventure avec les mêmes gars. » a jugé l’intérieur face à la presse.

Un couac dans l’opération