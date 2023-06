NBA : Messi, Benzema... Antetokounmpo ironise sur un transfert en Arabie Saoudite

Ça a été officialisé ces derniers jours, Karim Benzema quitte le Real Madrid et devrait rejoindre le championnat saoudien. Après Cristiano Ronaldo et en attendant peut-être Lionel Messi, une nouvelle star arrive dans le pays du Moyen-Orient. De quoi faire énormément réagir, y compris chez les stars de la NBA. Giannis Antetokounmpo n'a d'ailleurs pas manqué d'ironiser sur le sujet.

L'Arabie Saoudite est le nouvel Eldorado du football mondial ! A coup de dizaines et même centaines de millions d'euros, les stars sont courtisées. Ça a fonctionné avec Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al-Nassr. Mais voilà que le Portugais devrait prochainement être bien accompagné dans le championnat. Karim Benzema, qui a annoncé son départ du Real Madrid, est attendu en Arabie Saoudite, de même que Lionel Messi, qui partira libre du PSG. Et la liste des stars courtisées par le championnat saoudien est encore longue, passant notamment d'Alexis Sanchez à N'Golo Kanté.

Les Saoudiens frappent donc très fort pour faire parler de leur championnat. Et ça même. Même aux Etats-Unis, on parle de ces transferts XXL. Superstar de la NBA et des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo n'a ainsi pas échappé à ces informations. Le Grec a alors ironisé sur un transfert en Arabie Saoudite en tant que gardien. « J'étais assis sur mon canapé en parcourant ma page Pour Toi. Messi, Ronaldo et Benzema... Si vous cherchez un gardien pour la saison prochaine, faites-le moi savoir », a posté Antetokounmpo sur Twitter.

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂