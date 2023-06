NBA : Le grand rival de Wembanyama fait une annonce tonitruante

Benjamin Labrousse

Le 22 juin prochain se tiendra la draft NBA. Parmi les plus grands talents annoncés de ces dernières années, le Français Victor Wembanyama éclipse quelque peu le fait que de nombreux autres joueurs sont prometteurs dans cette cuvée 2023. Joueurs parmi lesquels figure Scoot Henderson. Ce dernier s’est récemment livré sur ses (énormes) qualités.

Le Barclays Center aura le centre de l’attention de toute la planète basket le 22 juin prochain. Adam Silver, patron de la NBA, devrait alors annoncer le nom de Victor Wembanyama en premier, envoyant alors le pivot français dans les rangs des Spurs de San Antonio. En effet, le prodige des Mets 92 sait qu’il sera vraisemblablement sélectionné en première position de cette draft 2023. Attendu comme un talent générationnel, le natif de Nanterre n’est pourtant pas le seul grand talent à rejoindre la ligue en ce mois de juin.

NBA : Un énorme défi à la Tony Parker est lancé à Wembanyama https://t.co/tFIWyswuT6 pic.twitter.com/iVMT7echs5 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Derrière Wemby, Scoot Henderson peut régaler la draft NBA 2023

Car derrière Victor Wembanyama, se trouve un certain « Scoot » Henderson. Sterling Henderson de son vrai nom, évolue depuis deux ans au sein du « centre de formation » de la NBA, l’équipe G League Ignite. Cette équipe a pour projet de former au mieux les futurs talents du Basket, et a récemment vu sortir de ses rangs de bons joueurs actuellement dans la grande ligue américaine (Jalen Green, Jonathan Kuminga). Meneur explosif, Scoot Henderson est d’ores et déjà comparé à des joueurs comme Russell Westbrook ou encore Derrick Rose. Attendu aux 3 premières positions, ce dernier pourrait rejoindre les Hornets de Charlotte ou les Blazers de Portland.

«Les équipes veulent toujours récupérer un joueur comme moi», affirme Scoot Henderson