NBA : Fin de carrière pour Lonzo Ball ?

Florian Barré

Blessé depuis près d’un an et demi, Lonzo Ball enchaîne les grosses déconvenues. En mars dernier, on apprenait que le meneur de 25 ans allait se faire opérer une troisième fois pour tenter de remédier au problème de genou qui l'éloigne des terrains depuis le 14 janvier 2022. De ce fait, on sait déjà que Ball manquera l’intégralité de la saison 2023-2024. Mais depuis quelques jours, on parle même de fin de carrière à Chicago.

Après trois opérations au genou, une greffe de cartilage et pas de basket pendant un an et demi, Lonzo Ball ne sait pas s’il retrouvera un jour les parquets de NBA. Celui qui a été drafté par les Lakers en 2017, en incarnant le renouveau de la franchise suite à la retraite de Kobe Bryant, possédait des records de précocité avant que son physique ne le lâche. Depuis il n’a connu qu’une seule saison pleine et plus de 200 matchs manqués en six saisons. Un véritable calvaire qui pourrait s’arrêter prochainement, mais pas pour de bonnes raisons.

Finales NBA : 5 choses à savoir sur Jimmy Butler, le taulier du Miami Heat https://t.co/508UcsPMau pic.twitter.com/qQxsZmwcGI — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

L’avenir de Ball est en suspens

L’état du genou de Ball ne va pas en s’améliorant. Selon des membres de l’organisation des Chicago Bulls, le meneur pourrait ne plus jamais rejouer de sa carrière si les médecins ne parviennent pas à éradiquer une blessure que l’on peut imaginer de nature dégénérescente. C’est du moins ce qu’a révélé Dan Bernstein dans le podcast Organisations Win Championships . Il n'y a rien d'officiel, mais le son de cloche implique que la franchise va se tourner vers d'autres meneurs sur le marché après avoir espéré pouvoir faire du Californien son playmaker.

Ball suit le chemin de Derrick Rose