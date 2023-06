PSG : Un mensonge révélé sur le feuilleton Messi ?

Thomas Bourseau

Ayant récemment quitté le PSG, Lionel Messi devrait rebondir du côté du FC Barcelone puisque tel serait son choix. Encore faudrait-il que le Barça puisse assumer une telle opération puisque le club culé serait le gros décisionnaire et non Messi comme avancé par Xavi Hernandez la semaine dernière.

Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG. Depuis l’annonce de son départ libre de tout contrat la semaine dernière, le FC Barcelone a pu reprendre espoir puisque selon Relevo , la Liga aurait donné son aval au Barça au sujet de son plan de viabilité économique. Pire, une réunion entre le président Joan Laporta et Jorge Messi, père du désormais ex-attaquant du PSG, s’est déroulée lundi après-midi au domicile de Laporta.

Xavi met la pression sur Messi : son retour dépend de lui à «99 %»

A la fin de l’entrevue en question, Jorge Messi s’est dit « convaincu » que le septuple Ballon d’or allait revenir au FC Barcelone. Xavi Hernandez confiait la semaine dernière en conférence de presse le retour de Lionel Messi dépendait à 99% de la volonté propre du champion du monde argentin.

«C'est tout le contraire : la balle est dans le camp du Barça»