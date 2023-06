Benzema, Messi, OM… Toutes les infos mercato du 6 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Karim Benzema a bouclé son transfert à Al-Ittihad

Après avoir officialisé dimanche matin son départ du Real Madrid, Karim Benzema a signé avec son nouveau club ! Selon l’ AFP, le buteur français s’est engagé pour trois saisons avec l’écurie saoudienne d’Al-Iittihad, pour un salaire total estimé à 600M€.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Messi va annoncer sa décision

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi dispose de plusieurs options pour son avenir : Al-Hilal, l'Inter Miami ou encore le FC Barcelone. Selon les révélations de Jigantes FC , l'attaquant argentin devrait annoncer publiquement son choix ce mardi ou mercredi au plus tard, mettant ainsi un terme au feuilleton.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Tout est relancé pour Guendouzi

Promis à un transfert ces dernières semaines, Mattéo Guendouzi pourrait finalement reconsidérer son avenir à l’OM. Selon les révélations de L’EQUIPE et de La Provence , le milieu de terrain français n’exclurait pas la possibilité de rester une année de plus en fonction de l’identité du futur entraîneur de l’OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Alexis Sanchez joue la montre pour sa prolongation

Auteur d'une saison XXL avec l'OM, Alexis Sanchez dispose d'une année supplémentaire en option dans son contrat, mais l'attaquant chilien n'a pas encore tranché. Selon L'EQUIPE , il joue la montre dans ce dossier, attendant notamment de savoir qui sera le prochain entraîneur de l'OM pour se décider. De son côté, le président Pablo Longoria serait prêt à lui offrir une belle revalorisation salariale pour convaincre Sanchez de rester.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Guerreiro, Dembélé, Thuram… L’OM s’active pour son mercato

La Provence consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur les pistes activées par l'OM pour le mercato estival. Marcus Thuram, suivi depuis longtemps par Pablo Longoria, intéresserait toujours le président de l'OM mais sans prise de contact concrète. Par ailleurs, le club phocéen se serait brièvement penché sur les profils de Raphaël Guerreiro et Pape Matar Sarr avant de rapidement passer à autre chose. De son côté, le buteur de l'OL Moussa Dembélé aurait refroidi les ardeurs de l'OM avec ses prétentions salariales.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG n’a pas encore contacté Thierry Henry