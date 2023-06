Guendouzi : Coup de tonnerre annoncé pour son avenir ?

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, l'avenir de Matteo Guendouzi était quasiment acté. Le joueur de l'OM était annoncé partant, et on avait aucun doute à ce sujet. Le fait est que depuis, Igor Tudor a annoncé son départ du club phocéen. Et voilà que toutes les cartes pourraient être redistribuées pour l'avenir de Guendouzi.

A quelques jours de l'ouverture du mercato estival, on se demande ce que nous réserve Pablo Longoria à l'OM. Si l'Espagnol cherche actuellement un entraîneur, il va aussi falloir modifier l'effectif. Des arrivées et des départs sont attendues à l'OM. Le transfert de Matteo Guendouzi était ainsi annoncé dernièrement, mais voilà que la donne pourrait avoir changé.

Guendouzi de retour en Angleterre ?

Où jouera Matteo Guendouzi la saison prochaine ? Si l'international français est sous contrat jusqu'en 2025 à l'OM, il pourrait faire son retour en Premier League. Comme l'explique La Provence , Guendouzi, passé par Arsenal, garde une belle cote de l'autre côté de La Manche avec Aston Villa ou West Ham.

Et s'il restait à l'OM ?

Mais voilà que Matteo Guendouzi pourrait finalement rester à l'OM. Le départ d'Igor Tudor, avec qui il ne s'entendait pas forcément, change tout. Le quotidien régional explique alors que Guendouzi pourrait attendre de connaitre l'identité et les principes du prochain entraîneur de l'OM. A suivre...