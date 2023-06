Neymar vient à la rescousse d'une star de la NBA

Thibault Morlain

Présent à Barcelone pour le Grand Prix de Formule 1 le week-end dernier, Neymar se trouve cette fois de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, le numéro 10 du PSG s'est envolé pour les Etats-Unis et plus précisément Miami afin d'assister aux Finales NBA. Neymar sera ainsi présent aux côtés de Jimmy Butler pour le Game 3 face aux Denver Nuggets.

Le Miami Heat réalise un incroyable parcours dans ces playoffs NBA. Sortie du play-in tournament, la franchise floridienne a ensuite éliminé le seed 1, les Milwaukee Buks , avant de s'offrir les Knicks de New York puis les Boston Celtics en finale de Conférence. Ce sont désormais les Finales NBA avec une bague de champion au bout qui se jouent. Le Heat se retrouve alors face aux Nuggets de Nikola Jokic. Avant le Game 3, la série est à égalité (1-1). Le groupe d'Erik Spoelstra est notamment mené par un très grand Jimmy Butler. Los du Game 2, ce dernier a totalité 21 points, 9 passes décisives et 4 rebonds, contribuant ainsi grandement à la victoire des siens.

Direction Miami pour Neymar

Place maintenant au Game 3 entre le Heat et les Nuggets. Celui-ci se déroulera dans la nuit de mercredi à jeudi et après deux matchs à Denver, le spectacle se déroule maintenant à Miami. Et du beau monde a fait le voyage en Floride. En effet, pour l'occasion, on pourra voir Neymar, le numéro 10 du PSG, au bord du terrain. Le Brésilien profite de la fin de la saison de football pour venir voir son ami, Jimmy Butler. Sur les réseaux sociaux, on a d'ailleurs pu voir Neymar prendre quelques shoots aux côtés de la star du Heat.

Neymar and Jimmy Butler getting up shots before game 3 👀 pic.twitter.com/CCHHqq7sGw — Hoodlum (@onhoodlum) June 7, 2023

