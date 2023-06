Finales NBA : Mécontent, Jimmy Butler s’est infligé une punition

Florian Barré

Décevant lors du Game 1 face à Denver, Jimmy Butler n’a pas tardé à régler la mire. Avec 21 points dans le Game 2, tout n’était pas parfait, mais la star du Heat a tout de même pu aider sa franchise, qui s’est offert une victoire de prestige sur le parquet des Nuggets (111-108). Et pour parvenir à ce résultat Butler a eu recours à une activité un peu particulière entre les deux rencontres.

Avec 13 pauvres petits points lors du match 1 des Finales NBA, son pire total depuis le début des playoffs, Jimmy Butler a fait parler de lui. Le franchise player du Heat était attendu au tournant, lui qui vise son premier titre dans la Grande Ligue. Malheureusement pour Miami, il n’a pas répondu présent bien au contraire, trop peu agressif et déléguant un nombre de shoot ahurissant. Bien conscient de son mauvais match, l’ailier fort de 33 ans s’est infligé une punition.

L’auto-sanction de Butler

S’il avait annoncé vouloir se vider la tête entre les Games 1 et 2 en faisant « des choses normales » comme un Escape Game, Jimmy Butler a en réalité fait un autre choix. Samedi, la star du Heat était dans une salle de sport de l'Université du Colorado à Boulder où il travaillait son toucher et son jeu offensif à mi-distance. Il avait eu 48 heures pour réfléchir à ce qui avait mal tourné pour lui et sa franchise dans le match 1 des Finales NBA et à ce qu'il pouvait faire à ce sujet pour le match 2.

Butler a demandé de l’aide