NBA : Nouvelle équipe pour LeBron James ?

Florian Barré

Tout juste éliminés en finale de conférence, les Lakers préparent déjà leur renforcement pour la prochaine saison NBA. Kyrie Irving est agent libre et depuis quelques jours une rumeur enfle, celle-ci l’envoyant au côté de LeBron James. Mais si c’était l’inverse ? Si c’était LBJ qui quittait L.A. pour retrouver son ami à Dallas ?

Courtisé par les Lakers, Kyrie Irving aura une décision importante à prendre cet été concernant son avenir en NBA. Un avenir qui pourrait bien se poursuivre dans le Texas, notamment si LeBron James était amené à le rejoindre afin de reformer leur duo comme aux Cavaliers. Une volonté des deux joueurs depuis plusieurs années, mais le timing ne semble jamais le bon. Souvenez-vous des Finales NBA 2016. LBJ et Uncle Drew sous le maillot noir des Cavs décrochant l’un des plus beaux titres de l’histoire NBA. Quelle histoire ce serait s’ils étaient une nouvelle fois associés. Mais où ? Aux Lakers ? Aux Mavericks ?

Irving a interpellé James

Ce lundi, Kyrie Irving aurait tendu la main à LeBron James dans l’optique de le faire venir à Dallas. Récemment acquis par les Mavericks, il essaie activement de recruter le King pour former un « Big 3 » complètement fou avec Luka Doncic, autre joueur vedette des Texans. Il convient également de noter que James entretient de bonnes relations avec Doncic et l’entraîneur en chef des Mavericks, Jason Kidd, ainsi qu’avec l’entraîneur adjoint Jared Dudley. Kyrie Irving, quant à lui, deviendra un agent libre sans restriction cet été et a été identifié comme la priorité numéro un des Mavericks pendant l’intersaison.

Un trio LeBron - Irving - Doncic, c’est possible ?