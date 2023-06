Florian Barré

Après avoir été décevant contre les Nuggets jeudi soir, le Heat de Jimmy Butler s’est bien repris la nuit dernière, offrant aux fans de la franchise un véritable espoir de titre NBA. Les Floridiens se sont imposés 111-108 et reviennent donc à une victoire partout, ce malgré les 41 points de Nikola Jokic. Au sortir de la rencontre, Erik Spoelstra n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler tout le monde à l’ordre concernant le géant serbe.

C’est un petit tremblement de terre qui touche les NBA Finals. Denver a perdu la nuit dernière son premier match à domicile en playoffs. La faute à un Heat plus agressif que lors de la rencontre d’ouverture. Désormais, l’avantage du terrain revient à Miami, qui recevra à deux reprises les Nuggets au Kaseya Center. Mais pour espérer garder cet avantage, il faudra absolument que les Floridiens réussissent à mieux contrôler Nikola Jokic, auteur de 41 points, 11 rebonds et 4 passes.

La NBA est fixée pour l’avenir de Jaylen Brown aux Celtics https://t.co/6kuNsaR19i pic.twitter.com/O2cRMBPFd9 — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Spoelstra défend Jokic

4 passes pour Jokic… C’est d’ailleurs ce qui a interpellé la journaliste d’ ESPN Ramona Shelburne, avant qu’elle ne se fasse recadrer par l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra : « Je simplifie peut-être un peu trop les choses en disant ça, mais quand des équipes affrontent Jokic, elles ont le choix entre faire de lui un scoreur ou un passeur qui contrôle le match. Il a signé seulement 4 passes décisives ce soir… » a déclaré l’insider en conférence de presse, face au technicien floridien. Ce dernier lui a répondu la chose suivante : « C’est ridicule. Seul quelqu’un avec un regard inexpérimenté peut dire quelque chose comme ça. Ce gars (Nikola Jokic) est un joueur incroyable. Il a été le meilleur joueur de la planète deux fois en deux saisons. Vous ne pouvez pas juste dire, « Oh, je vais faire de lui un scoreur ce soir. » Ça ne marche pas comme ça. Ils ont tellement de systèmes différents qui vous poussent à faire des compromis. Nous, on doit se concentrer sur nous et jouer dur, et c’est ce qu’il nous oblige à faire. Il a tout notre respect. »

Le Heat a réussi son coup

Finalement, était-ce volontaire de la part d’Erik Spoelstra de faire de Nikola Jokic un scoreur plutôt qu’un passeur ? À priori non. Pourtant le Serbe avait inscrit 14 passes décisives lors de la victoire au Game 1. Ce qui est certain, c’est que la défense du Heat a tout fait pour l’empêcher d’organiser le jeu de son équipe. Les Nuggets n’ont réalisé que 23 passes décisives (contre 29 lors du premier match) et la fluidité de leur attaque en a pris un coup. Après les ajustements du coach de Miami, on attend désormais ceux de Mike Malone côté Nuggets. Prochain rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi.