Moment historique en NBA, LeBron James et Michael Jordan sont jaloux

Thibault Morlain

En ce mois de juin se tiennent les Finales NBA. Le Miami Heat et les Denger Nuggets s'affrontent ainsi pour pouvoir soulever le tropgée Larry O'Brien. Après le Game 3, ce sont les joueurs de la franchise du Colarado qui ont pris l'avantage (2-1). Pour cela, les Nuggets ont pu compter sur un très grand Nikola Jokic. Alors que le Serbe n'en finit plus d'impressionner en NBA, il vient de réaliser une performance historique en Finales.

Nikola Jokic n'a peut-être pas été élu MVP de la saison régulière de NBA, Joël Embiid ayant été préféré, les performances du Serbe des Nuggets parlent toutefois pour lui. Et les chiffres sont affolants. Depuis le début des playoffs, le coéquipier de Jamal Murray écrase tout sur son passage et actuellement, c'est le Heat de Jimmy Butler qui peut d'ailleurs en témoigner. Jokic vient même de réaliser un Game 3 historique pour des Finales. En effet, la star de la franchise de Denver est tout simplement devenu le premier joueur a réaliser à ce stade de la compétition un triple-double avec plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Nikola Jokic a lui totalité 32 points, 21 rebonds et 10 passes décisives. Une performance qui a de quoi faire pâlir les plus grands noms de la NBA, à commencer par LeBron James et Michael Jordan. Des joueurs qui peuvent toutefois se targuer d'avoir marquer l'histoire des Finales NBA.

LeBron James, une performance XXL inutile

Depuis le début de sa carrière, LeBron James aura disputé à 10 reprises les Finales NBA pour 6 défaites et 4 victoires. De quoi donner l'occasion au King de réaliser de très grosses performances. On se rappelle notamment des affrontements dantesques avec les Cavaliers face aux Warriors. C'est d'ailleurs lors d'un de ses matchs en 2018 que LeBron James a réalisé une performance qui reste encore un record aujourd'hui. L'actuel joueur des Lakers ainsi le seul joueur à avoir inscrit plus de 50 points dans un match, 51 lors de cette rencontre face aux Warriors, avant de le perdre.

L'enchainement exceptionnel de Michael Jordan

A l'instar de LeBron James, Michael Jordan est lui aussi un habitué des Finales NBA. La gloire des Chicago Bulls compte d'ailleurs 6 bagues de champion. Et c'est lors de son troisième sacre, en 1993, face à Phoenix que His Airness a enchainé les performances XXL. Tout simplement, Michael Jordan a aligné 4 matchs consécutifs à plus de 40 points. De quoi par la suite lui permettre avec Chicago de remporter donc un nouveau titre de champion NBA.

Baylor, Duncan... Des Finales historiques

D'autres performances majeures sont également à retenir dans l'histoire de ces Finales NBA. Depuis 1962, un record tient d'ailleurs toujours. Son nom ne vous dit certainement rien et pourtant, Elgin Baylor détient encore et toujours le record du nombre de points inscrits dans un match des Finales NBA. Cette année-là, face aux Celtics, dans le Game 5, le joueur des Lakers réalise alors l'exploit d'inscrire 61 unités. A voir si quelqu'un réussira à faire mieux dans les années à venir. On peut également citer l'incroyable ligne de statistiques de Tim Duncan lors des Finales 2003. Opposé aux Nets, l'intérîeur des Spurs frôle alors le quadruple-double pour seulement deux petits contres. Duncan totalisait ainsi 21 points, 20 rebonds, 10 passes décisives et donc 8 rebonds.