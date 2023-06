NBA : James Harden hésite entre deux équipes

Florian Barré

Alors qu’il n’est pas parvenu à dépasser le stade des demi-finales de conférence cette année avec les 76ers, James Harden serait en pleine reconsidération de son avenir. Après un an et demi en Pennsylvanie, Houston semble lui manquer, bien que ce ne soit, pour l’heure, pas l’endroit idéal pour remporter un titre NBA. Privilégiera-t-il le coeur ou la raison ?

Partira ? Partira pas ? Pour le moment, impossible de connaître le futur de James Harden en NBA, lui qui sera agent libre à l’ouverture de la free agency dans quelques semaines. Alors qu’il a une chance de remporter le titre en Pennsylvanie, de nombreux observateurs ont été surpris d’apprendre que le Barbu considère sérieusement l’idée de revenir à Houston la saison prochaine. Un choix cornélien, intimement lié à l’argent cependant.

Les Rockets : un choix sentimental

La séparation entre Harden et les Rockets n’était pas parfaite il y a quelques années, ce qui n’a pas empêché le Barbu de garder de bons contacts avec l’organisation et surtout la région. L’ancien MVP considère vraiment le Texas comme sa maison, au point d’y retourner très rapidement selon certains insiders. « Je pense vraiment qu'il est tiraillé par la perspective de rester à Philadelphie ou d'aller à Houston potentiellement, et de revenir chez lui. C'est là que sont ses racines, sa famille est là » a avoué le journaliste de The Athletic Shams Charania. De plus, les Rockets ont une flexibilité financière importante et celle-ci pourrait servir à attirer Harden.

Les 76ers : un choix de devoir