Le PSG tente une surprise après Galtier, la réponse est tombée

Alors que Christophe Galtier n’aura pas résisté à la saison du PSG que beaucoup jugent ratée, un nouvel entraîneur est attendu dans la capitale, et plusieurs noms circulent pour prendre les rênes de l’équipe. Mais les dirigeants auraient également tenté leur chance avec un homme dont l’identité reste secrète. Néanmoins, sa réponse elle serait connue.

Qui va succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG ? Le départ du technicien tricolore est désormais acté, Luis Campos lui ayant annoncé la nouvelle en début de semaine alors qu’il comptait initialement poursuivre l’aventure avec son entraîneur comme indiqué par le10sport.com. Finalement, la saison éprouvante du PSG aura eu raison de Christophe Galtier, alors que plusieurs courants s’affrontent au sein du club. Désormais, le doute concerne l’identité de son remplaçant.

Un candidat mystère s’ajoute aux noms déjà connus

Julian Nagelsmann, Luis Enrique ou encore Thiago Motta figurent parmi les pistes étudiées par le PSG, tandis que d’autres noms ont également été évoqués, comme ceux de José Mourinho ou encore Antonio Conte, qui ne rejoindront pas la capitale d’après nos informations. Un candidat mystère serait également en lice dans l’esprit des dirigeants parisiens comme l’a révélé une source proche du dossier à L’Equipe : « C'est vrai que ce sont des entraîneurs avec lesquels la direction a discuté. Mais il manque aussi un autre entraîneur que personne n'a mentionné pour l'instant. »

« Un technicien étranger, expérimenté » a refusé le PSG