Galtier : Le PSG abandonne une piste pour le remplacer !

Amadou Diawara

Il y a quelques jours, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine. Alors qu'il aurait soumis une liste d'entraineurs au Qatar il y a plusieurs semaines, le conseiller football parisien aurait décidé de tirer un trait sur Roberto De Zerbi, qui ne figurerait plus sur ses tablettes.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier est apparu fatigué et marqué par sa première saison au PSG lors de sa dernière réunion avec sa direction. Par conséquent, Luis Campos a décidé d'arrêter les frais avec son entraineur.

Enorme mensonse du PSG, Galtier hallucine https://t.co/4fkRLfgoEc pic.twitter.com/XPh7Ci3j1W — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Le PSG n'a pas oublié Nagelsmann, Enrique et Alonso

Pour remplacer Christophe Galtier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient dressé une liste d'entraineurs il y a déjà plusieurs semaines. Une liste soumise à l'émir du Qatar lors d'un voyage à Doha. Mais à en croire L'Equipe , la direction du PSG aurait effacé un nom dernièrement.

Le PSG a fait une croix sur Roberto De Zerbi