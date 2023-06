Transfert acté, l'OM se frotte les mains

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on voudrait considérablement se renforcer durant ce mercato estival. Selon les derniers échos, Pablo Longoria tablerait sur une dizaine de recrues durant l'intersaison. Différents noms circulent, comme celui de Timothy Weah. Et voilà que l'OM aurait de sérieuses raisons d'y croire pour l'Américain du LOSC.

Cet été, il va falloir garder un oeil sur ce qui se passera à l'OM durant le mercato. En effet, Pablo Longoria voudrait encore une fois frapper très fort. L'Equipe révèle ce vendredi que le club phocéen envisagerait plusieurs renforts, à savoir un gardien, un arrière gauche, un défenseur central, un milieu de terrain offensif et ça pourrait également bouger en attaque.

Un avenir loin du LOSC pour Weah ?

Polyvalent, Timothy Weah pourrait faire le bonheur de l'OM cet été. Formé au PSG et aujourd'hui au LOSC, l'Américain voit son nom revenir dans le viseur olympien depuis plusieurs jours. Et Pablo Longoria aurait une carte à jouer. L'Equipe dévoile que Weah ne devrait plus être chez les Dogues la saison prochaine, lui qui privilégie un départ cet été.

L'OM ou la Juventus ?

Bonne nouvelle donc pour l'OM, mais voilà que Timothy Weah disposerait également d'autres prétendants sur le marché des transferts. Et pas des moindres. Le quotidien sportif souffle en effet le nom de la Juventus. La Vieille Dame serait ainsi également derrière le joueur du LOSC. A voir qui sortira vainqueur de cette bataille.