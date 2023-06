Le PSG va faire le ménage, neuf départs déjà actés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato n'a pas débuté, mais le PSG s'est déjà illustré, notamment dans le sens des arrivées. Le club parisien aurait bouclé les signatures de Milan Skriniar, de Marco Asensio et de Manuel Ugarte. Mais dans les prochaines semaines, Luis Campos et son équipe devraient mettre l'accent sur la vente de joueurs. En interne, neuf départs auraient été actés.

Trois sur trois pour le PSG ! Le club parisien aurait déjà bouclé l'arrivée de trois renforts, et pas des moindres. En fin de contrat, Milan Skriniar et Marco Asensio rejoindront la capitale française dans les prochains jours. Ils seront rejoints par Manuel Ugarte, dont la clause libératoire fixée à 60M€ a été levée par Luis Campos. D'autres renforts sont attendus d'ici la fin du mercato estival, notamment au poste de numéro 9.

Le PSG prépare un coup de balai dans le vestiaire

Mais dans les prochaines semaines, le PSG devrait également se pencher sur la situation de ses indésirables, et ils sont nombreux. Pas moins de neuf membres de l'équipe première ont été prêtés cette saison, et leur chance de briller sous le maillot du club parisien la saison prochaine s'est considérablement réduit. « Comme l'an passé, tu vas te retrouver avec bon nombre d'indésirables. Dis toi une chose : presque tous les retours de prêt vont être invités à trouver un nouveau club. Luis Campos et Pasquale Sensibile ont beaucoup échangé sur le sujet ces dernières semaines » a confié Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien.

Voici la liste des indésirables

Sont concernés par cette mesure Mauro Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Edouard Michut, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum. Ces joueurs ne seront pas retenus lors du prochain mercato estival, surtout en cas d'offre satisfaisante. Le mercato estival du PSG promet d'être agité, et ce à tous les niveaux.