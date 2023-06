Transferts : La première recrue du PSG est connue, il va balancer les coulisses

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité du PSG l’été dernier puis en janvier pour renforcer le secteur défensif, Milan Skriniar va finalement débarquer libre dans les prochaines semaines, lorsque son bail avec l’Inter aura pris fin. Les Nerazzurri pensaient pourtant pouvoir prolonger leur défenseur qui en a décidé autrement, une énorme désillusion sur laquelle a été interrogé le président Steven Zhang.

Refusant de céder aux avances du PSG pour Milan Skriniar, l’Inter a finalement perdu gros. Le défenseur slovaque, libre à la fin du mois, n’a pas renouvelé son bail et va rejoindre la formation parisienne en tant qu’agent libre. Une signature actée depuis le mois de janvier, faisant de lui le premier renfort estival du PSG.

Skriniar va débarquer libre

« Oui, c'est vrai (sur sa signature au PSG, NDLR), mais je ne peux pas en dire plus pour le moment », avait révélé Milan Skriniar en janvier, ne sachant pas à ce moment-là s’il rejoindrait le PSG dans le cadre d’un transfert lors du mercato hivernal, ou bien libre l’été suivant. C’est finalement sans indemnité qu’il va donc débarquer dans la capitale, l’Inter ayant refusé de le céder au PSG malgré la situation contractuelle de son joueur. Une position qui interroge et sur laquelle a été interrogé Steven Zhang.

« Je répondrai à cette question après la finale »