Mbappé, Galtier, OM… Toutes les infos mercato du 9 juin

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé

Passé tout proche de recruter Kylian Mbappé l'année dernière, le Real Madrid n'a pas tiré un trait sur le numéro 7 du PSG. Selon les révélations de Relevo , le président Florentino Pérez aurait réaffirmé sa volonté de recruter l'attaquant français au cours d'une réunion organisée récemment. Mbappé arrivera au terme de son contrat en 2024 avec le PSG, et c'est à ce moment-précis que le Real Madrid compte frapper. Le club merengue serait même prêt à renoncer à la signature d’Harry Kane pour se concentrer sur Mbappé dans un an.



PSG : Le sort de Galtier a été scellé au Qatar

L'EQUIPE fait une point sur les coulisses du limogeage de Christophe Galtier, et indique que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi avaient voyagé ensemble à Doha il y a plusieurs semaines afin de s'entretenir avec Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar. C'est à cette occasion que le départ de Galtier aurait été acté au PSG.



PSG : Galtier va toucher le jackpot avec son limogeage

Selon les révélations de Sports Zone , Christophe Galtier et la direction du PSG négocient actuellement les indemnités de licenciement. Alors que le club espérerait trouver un accord à l'amiable, l'entraîneur français veut quant à lui percevoir l'intégralité de sa paye restante. Comme Pochettino avant lui, Galtier pourrait toucher l'intégralité de son salaire tous les mois jusqu'à la fin de son contrat. De son côté, le PSG espère le voir retrouver rapidement un club pour éviter un tel fardeau financier, et même récupérer des indemnités.



Viré du PSG, Galtier est bien sur la short-list de l’OM

Bientôt disponible sur le marché avec son limogeage du PSG, Christophe Galtier a déjà un prétendant... en Ligue 1 ! La Provence confirme en effet que Galtier fait bien partie des pistes explorées par le président de l’OM, Pablo Longoria.



Grosso, Gallardo, Fonseca… L’OM s’active de partout pour son entraîneur

Christophe Galtier n'est pas le seul profil qui intéresse l'OM pour la succession d'Igor Tudor. L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur ce feuilleton et indique que Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca seraient très appréciés par Pablo Longoria. Par ailleurs, selon le quotidien sportif, l'OM aurait fait une croix sur Gennaro Gattuso, Andoni Iraola et Abel Ferreira, tandis que de son côté, Raffaele Palladino vient de prolonger avec Monza. Et enfin, selon des révélations de Tuttosport confirmées par L'EQUIPE , l'OM en pince également pour Fabio Grosso.



