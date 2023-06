Galtier - PSG : Coup de théâtre, ce n'est pas terminé

Amadou Diawara

Pour remplacer Christophe Galtier cet été, le PSG serait passé aux choses sérieuses dernièrement avec Julian Nagelsmann, qui se verrait déjà à Paris. Toutefois, l'arrivée de l'Allemand serait encore loin d'être actée. En effet, les discussions entre le PSG et Julian Nagelsmann ne seraient pas du tout proches d'aboutir à un accord final.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a programmé un rendez-vous avec Christophe Galtier à l'issue de la saison. En fonction de son ressenti vis-à-vis de son entraineur lors de cette réunion, le club de la capitale comptait décider si oui ou non il continuait l'aventure avec lui. Alors que Christophe Galtier est apparu fatigué et marqué par sa première année au PSG, Luis Campos a tiré ses conclusions. En effet, le conseiller football du PSG a annoncé à son entraineur qu'il ne sera plus sur le banc parisien la saison prochaine, et ce, malgré son engagement jusqu'au 30 juin 2024.

Neymar : Le PSG prépare un transfert à 75M€ https://t.co/axF8zx3XyL pic.twitter.com/zx7jonEtdi — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Le PSG calme tout le monde pour Nagelsmann

Désireux de pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG s'activerait pour boucler la signature de Julian Nagelsmann. D'après L'Equipe , le club de la capitale aurait bougé ses pions ces dernières heures, ayant avancé concrètement pour l'Allemand, qui serait la cible parisienne la plus chaude actuellement. De son côté, Julian Nagelsmann se verrait déjà au PSG. En effet, le technicien de 35 ans aurait commencé à réfléchir aux contours de son futur effectif à Paris et aux noms qu'il peut proposer à Luis Campos pour le mercato. Malgré tout, Julian Nagelsmann serait encore loin du PSG.

Les négociations sont très loin d'être finalisées