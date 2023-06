PSG : Neymar lâche une incroyable annonce sur le transfert de Messi

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées sous les couleurs du PSG, Lionel Messi va quitter le club de la capitale une fois arrivé au terme de son contrat, le 30 juin prochain. L’Argentin a décidé de rejoindre l’Inter Miami, en MLS. Interrogé à ce sujet, Neymar a avoué qu’il était au courant des intentions du septuple Ballon d’Or.

Après plusieurs mois d’attente, on sait enfin où jouera Lionel Messi la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin a annoncé mercredi qu’il allait quitter l’Europe, pour s’engager avec l’Inter Miami, en MLS. Un départ qui a forcément fait réagir son ami et coéquipier au sein du club de la capitale, Neymar.

« Ce fut un plaisir de partager deux années de plus avec toi »

« Mon frère... Cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité, mais nous avons fait de notre mieux. Ce fut un plaisir de partager deux années de plus avec toi. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t'aime », a déclaré Neymar après l’annonce de Lionel Messi, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Dans un entretien accordé à NBA Brasil , le numéro 10 du PSG en a dit un peu plus sur le départ de la Pulga à Miami, dont il était déjà au courant.

« Je savais qu'il viendrait à Miami »