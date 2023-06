PSG : Interpellé par Neymar, Messi se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le match face à Clermont ce samedi a été le dernier de Lionel Messi sous le maillot du PSG. Plus tôt dans la journée, le club parisien avait annoncé le départ de l'international argentin, en fin de contrat. Son grand ami Neymar a tenu à lui envoyer un message. Le champion du monde 2022 n'a pas tardé à lui répondre.

Lionel Messi et le PSG, c'est terminé ! Ce samedi, avant la rencontre face à Clermont, le club parisien a annoncé le départ de sa star, arrivée en août 2021 dans la capitale. « Le club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge et Bleu d’un Trophée des champions et de deux titres de champion de France » peut-on lire dans le communiqué. Le champion du monde 2022 quitte le PSG sur un sacre de champion de France, mais aussi sur les sifflets du public du Parc des Princes. Une triste fin pour Messi, qui peut compter sur le soutien de Neymar. L'international brésilien a tenu à lui adresser un message d'adieu.

En attendant son transfert au PSG, une star vide son sac https://t.co/YUyEjLNbDf pic.twitter.com/Q3X0kIxmHp — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Neymar a envoyé un message à Messi

« Mon frère... Cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité, mais nous avons fait de notre mieux. Ce fut un plaisir de partager deux années de plus avec toi. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t'aime » a posté Neymar sur les réseaux sociaux, après, lui-même, avoir été sifflé par une partie du public parisien. La réponse de Lionel Messi n'a pas tardé.

Messi lui répond