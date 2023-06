Neymar a choisi le PSG, ils veulent tout changer

Alexis Brunet

Le PSG a déjà enregistré les départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos cet été. Mais d'autres joueurs parisiens vont sans doute quitter la capitale cet été. Neymar pourrait être l'un d'eux. Le Brésilien est d'ailleurs sollicité par deux de ses compatriotes, qui espèrent le faire venir en Angleterre, du côté de Manchester.

Cet été, le PSG va apporter beaucoup de changements à son effectif. Luis Campos devra convaincre les observateurs qui n'avaient pas été emballés par ses premiers mercatos. Lui reprochant de ne pas avoir construit une équipe cohérente et à même de batailler pour le titre final en Ligue des Champions. Et le Portugais a déjà commencé à s'activer.

Marco Asensio premier renfort officiel du PSG ?

Le conseiller football parisien tente de mettre le grappin sur les bons profils. Ceux qui manquent à l'effectif du PSG et qui pourraient apporter un vrai plus qualitatif. En ce sens, l'ancien dirigeant de l'AS Monaco a déjà commencé à avancer ses pions. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Marco Asensio est très proche de la capitale. Luis Campos se serait mis d'accord avec son compatriote Jorge Mendes, agent du Madrilène, sur un contrat de quatre ans.

Casemiro et Antony veulent attirer Neymar à Manchester United