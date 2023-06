Vente OM : Riolo annonce qui peut racheter l’OM

Thibault Morlain

Depuis de très longs mois maintenant, la question de la vente de l’OM revient sans cesse sur la table. Les rumeurs se multiplient, mais de son côté, Frank McCourt dément à chaque fois, expliquant son intention de s’inscrire sur la durée. Il n’empêche que pour certains, la vente de l’OM est bien une réalité, mais encore faut-il trouver l’acheteur idéal. Et visiblement, Daniel Riolo a le candidat idéal en tête.

Aujourd’hui, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Alors que l’Américain a souvent répété son envie de rester dans la durée sur la Canebière, les rumeurs continuent d’apparaitre concernant la vente du club phocéen. Thibaud Vézirian répète notamment depuis plus de deux ans maintenant que l’affaire est d’ailleurs bouclée. Une vente de l’OM qui fait également réagir Daniel Riolo.

« Il faut qu’il trouve un acheteur et à son prix »

Récemment, sur le Twitch de RMC, Daniel Riolo expliquait à propos de la cession de l’OM : « Les rumeurs d’une vente de l’OM ? Ça fait 1000 ans qu’il y a des rumeurs sur la vente de l’OM. Quand il y a un propriétaire qui n’a plus aucune raison d’être à un endroit, McCourt n’a plus aucun intérêt d’être à l’OM, ça ne lui rapporte rien et ça lui fait même plus perdre de l’argent, évidemment qu’il vendra. Il faut qu’il trouve un acheteur et à son prix. Mais évidemment que potentiellement l’OM est en vente. On le sait. Maintenant, toutes les rumeurs qui circulent depuis des années, il n’y a rien de véritablement concret ».

« Le seul acheteur potentiel… »