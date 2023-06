Panique à l’OM, le boss va lâcher des bombes

Arnaud De Kanel

Il était grand temps que la saison se finisse à l'OM. Samedi soir, le club phocéen a essuyé un nouveau revers sur la pelouse d'Ajaccio, une équipe qui n'a définitivement pas réussi aux coéquipiers de Mattéo Guendouzi. Pablo Longoria va dresser le bilan de la saison lundi et il pourrait faire de grosses annonces.

L'OM a connu une fin de saison complètement chaotique. Les résultats n'y sont plus, l'attitude laisse à désirer et le coach a claqué la porte. Igor Tudor est même allé un peu plus loin samedi soir puisqu'il a refusé d'aller en conférence de presse, préférant manger des sushis devant le bus de son équipe. Pablo Longoria aura donc énormément de choses à dire lundi dans sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison, surtout en ce qui concerne les dossiers brulants du mercato.

Guendouzi : Il balance sur l’entraîneur de l’OM https://t.co/9oSByJbXAH pic.twitter.com/dLKPat442Q — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Longoria convoque la presse

Comme l'indique le journal La Provence , Pablo Longoria dressera le bilan de la saison de son OM lundi à la Commanderie. Il se pourrait bien qu'il prenne la parole sur des sujets qui donnent des maux de tête aux supporters.

Des départs annoncés ?