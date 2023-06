Galtier lâché par le PSG, la révolution de l’OM peut basculer à tout moment

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille ainsi que le Paris Saint-Germain cherchent un nouvel entraineur, même si du côté de la capitale on n’a pas encore officiellement annoncé un départ de Christophe Galtier. Ce dernier se retrouve d’ailleurs au centre d’une situation assez particulière, puisqu’en quittant le PSG il pourrait directement rebondir à l’OM, où il serait très apprécié par le président Pablo Longoria.

Igor Tudor n’aura duré qu’une seule saison, puisqu’avant même la dernière journée de Ligue 1, son départ de l’OM a été annoncé. Le Croate paie des résultats assez décevants dans l’ensemble, en dépit d’une troisième place acquise derrière le PSG et le RC Lens. Désormais, tout le monde veut savoir qui va prendre sa suite...

« Les discussions club-entraîneur ne doivent pas sortir »

Lors d’une conférence de presse organisée tout récemment, Pablo Longoria en a dit plus au sujet de ce dossier épineux de l’entraineur, refusant de donner des pistes. « Il y a un code primaire dans le football qui est de dire que les discussions club-entraîneur ne doivent pas sortir » a confié le président de l’OM, qui semble vouloir prendre son temps. « Donner une date pour l'entraîneur, c'est compliqué. On doit éviter de tomber dans la précipitation. Il faut trouver le bon profil, qu'il y ait l'envie, la personnalité, la moralité et le style de jeu qui colle ».

Galtier, après le PSG... l'OM ?

Pourtant, plusieurs noms sont déjà annoncés, avec RMC Sport qui a récemment évoqué un certain intérêt pour Christophe Galtier, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com va quitter le PSG. Mais l’OM ne serait pas seul sur le coup, puisque la presse italienne a évoqué plusieurs fois ces dernières semaines une possible première expérience à l'étranger, avec le Napoli.

Pas une priorité pour le Napoli, mais...