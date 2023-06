OM : Payet viré, il dit tout

Arnaud De Kanel

Dimitri Payet va-t-il résister à la grande lessive perpétrée par Pablo Longoria lors du mercato estival ? Les rumeurs ne vont pas trop dans le sens du Réunionnais qui souhaite à tout prix rester à l'OM. Il se méfie même d'une rupture de contrat.

La relation entre Dimitri Payet et l'OM s'est nettement dégradée ces dernières semaines. Le Réunionnais veut à tout prix convaincre sa direction et prouver qu'il a encore sa place dans l'effectif après une saison délicate. Pablo Longoria sera dur à convaincre, bien qu'il assure que la décision finale reviendra au prochain entraineur. « Il a un an en plus de contrat. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arrive. Avec nos discussions, on n'est pas entré dans le détail de l'analyse de l'effectif. Pour moi, c'est un consensus avec le coach. On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach », avait déclaré le président de l'OM en conférence de presse lundi. Dimitri Payet se projette sur le prochain exercice mais il redoute une décision qui pourrait le pousser de force vers la sortie.

«Je serai là»

« Cette saison m’a-t-elle donné envie d’arrêter ? Non. J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Ce n’est pas le cas ? Ben non, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme. Encore à l’OM la saison prochaine ? Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps j’espère », a assuré le meneur de jeu de l'OM pour France Football . Dimitri Payet estime qu'il n'est pas impossible que Pablo Longoria décide de rompre son contrat.

«Tout peut arriver»