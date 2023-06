Un buteur du PSG affole le mercato, une offre va partir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est ce que l'on appelle un prêt réussi. Indésirable au PSG, Mauro Icardi a retrouvé une certaine popularité en Turquie. Prêté cette saison à Galatasaray, l'international argentin a retrouvé de la confiance et une certaine sérénité à Istanbul. Assez logiquement, le buteur souhaite poursuivre l'aventure en Süper Lig. Un désir partagé par le club turc.

Recruté 50M€ par le PSG en juillet 2020, Mauro Icardi n'est jamais parvenu à retrouver son niveau aperçu à l'Inter et à s'installer comme un titulaire indiscutable dans la capitale. Relégué à un rôle de second couteau la saison dernière, l'international argentin a été prêté à Galatasaray. Une opération salvatrice pour le buteur, qui a retrouvé le sourire en Turquie. Cette saison, Icardi a enquillé 22 buts et est devenu l'un des chouchous de Galatasaray, qui souhaite s'attacher, définitivement, ses services.





« Icardi veut rester »

Président de Galatasaray, Dursun Özbek a été le premier à évoquer cette opération. « Ce ne sera pas une opération facile car il y a un intérêt des clubs saoudiens et européens, mais il y a d'autres facteurs comme la position d'Icardi. On essaie d'offrir de meilleures conditions, on est en contact permanent avec le joueur et avec le PSG. Nous recherchons des sponsors : Icardi veut rester » a-t-il confié. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du vice-président de la formation de prendre la parole : « Icardi a apporté une contribution significative à notre championnat cette année. Nous faisons un sérieux effort pour le garder dans notre équipe l'année prochaine... » a lâché Metin Öztürk.

Galatasaray en remet une couche