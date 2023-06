Incroyable, Galtier pourrait plomber un transfert à 160M€ au PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain n’a encore rien annoncé, mais les jours de Christophe Galtier sont comptés. Selon nos informations il ne sera bientôt plus l’entraineur du club parisien, même si Luis Campos souhaitait poursuivre au moins une saison de plus avec lui. Ce départ peut permettre au PSG d’entamer un nouveau cycle... mais il pourrait également avoir des grosses répercussions sur le mercato !

Le vent du changement souffle une nouvelle fois sur le PSG et personne ne semble être à l’abri. C’est le cas e Christophe Galtier, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com va quitter son poste sous la pression des propriétaires du club, déçus par les résultats des derniers mois.

La fin de la MNM

Il n’est pas le seul à quitter le navire, puisque Lionel Messi a déjà annoncé son départ, dévoilant d’ailleurs sa prochaine destination avec l’Inter Miami. Une autre star pourrait le suivre, puisque selon nos informations Chelsea a fait part de son intérêt pour Neymar, qui reste un indésirable du PSG en dépit d’une première partie de saison très aboutie.

Osimhen, la priorité du PSG ?

Pour les remplacer et donc trouver des nouveaux compères à Kylian Mbappé en attaque, le PSG viserait un profil précis : celui d’un véritable numéro 9. Il y a un an déjà, ce dossier était la priorité d'un Luis Campos qui s’est finalement manqué, mais cette fois la marge de manœuvre parisienne semble plus grande. Ainsi, RMC Sport a annoncé que l’architecte du PSG souhaiterait miser gros sur Victor Osimhen, qu’il a recruté par le passé au LOSC.

Galtier peut tout bloquer