Mercato : Mbappé pourrait trahir le PSG

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain ne se cache pas et l'assume : Kylian Mbappé est la pièce centrale de leur moteur et on s'applique à construire une équipe autour de lui. Pour renforcer le secteur offensif, Marco Asensio va déjà poser ses bagages et pourrait être suivi par Bernardo Silva et/ou Victor Osimhen. Mais le PSG pourrait bien être trahi par son chouchou, qui pourrait partir libre dès la fin de la saison prochaine.

Kylian Mbappé pourrait-il jouer un mauvais tour au PSG ? Sur le départ il y a un an, le numéro 7 parisien avait finalement accepté de prolonger à condition d'avoir une équipe compétitive. Luis Campos avait alors été nommé en tant que conseiller du football dans un seul et unique but : construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Une politique qui pourrait avoir plus d'effets néfastes que positifs pour le PSG...

Le PSG construit une équipe autour de Mbappé mais...

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG en juillet 2022, le Portugais a fait le pari de construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Si pour le moment, les deux premiers mercato n'en ont pas pris le chemin, l'actuel ressemble un peu plus à cette volonté. Avec le départ de Lionel Messi, une place est à prendre et Bernardo Silva pourrait bien venir renforcer le domaine offensif. Du côté de l'attaquant de pointe, Mbappé ne voulant pas occuper ce poste depuis la polémique du « pivot gang », Victor Osimhen est aussi un nom coché par les dirigeants parisiens. Pour le moment, seul Marco Asensio a rejoint les rangs parisiens. Et il devra sans doute se mettre au service du numéro 7 parisien.

PSG : Galtier plombé par un voyage au Qatar ? https://t.co/Mh0ZgRhWX7 pic.twitter.com/qseSfnnDLN — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Mbappé pas sûr de rester longtemps au PSG