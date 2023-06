Le PSG va se prendre un râteau, ça ne va pas plaire à Mbappé

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG va essayer de construire une équipe compétitive et cohérente. La ligne de conduite sera de bâtir le projet autour de Kylian Mbappé, possible seul rescapé de la MNM. Luis Campos multiplie donc les pistes à même de combiner parfaitement avec le natif de Bondy. Mais mauvaise nouvelle pour le conseiller football parisien, Rayan Cherki pourrait lui échapper.

Pour l'instant, aucun joueur n'a officiellement rejoint le PSG cet été. Le mercato ouvre ses portes samedi 10 juin, et il se pourrait bien qu'à partir de cette date-là, tout s'accélère à Paris. Le principal chantier de Luis Campos sera en attaque. En effet, Lionel Messi a déjà quitté la capitale pour rejoindre l'Inter Miami et il se pourrait qu'il soit imité par Neymar, lui aussi annoncé sur le départ.

Construire autour de Kylian Mbappé

Avec Messi parti et Neymar qui pourrait faire de même, il ne restera donc que Kylian Mbappé comme star en attaque au PSG. Derrière, seul Hugo Ekitike ou Carlos Soler peuvent épauler le champion du monde offensivement, mais les deux offensifs sont eux aussi annoncés partant. Luis Campos va donc devoir reconstruire toute l'attaque parisienne et amener les bons joueurs pour évoluer aux côtés du meilleur joueur de la Ligue 1. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale devrait bientôt passer à l'attaque pour Bernardo Silva, et Marco Asensio devrait arriver en provenance du Real Madrid.

Mercato : Un ancien du PSG enflamme les plans de l’OM https://t.co/Lg87p16AfZ pic.twitter.com/DYOXpsHffe — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Cherki a des chances de rester à Lyon