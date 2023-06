Mercato : Incroyable, le PSG reçoit le feu vert pour deux stars

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison compliquée sur tous les plans, le PSG est passé à l’action pour son mercato estival. Le club de la capitale piste plusieurs joueurs dont Bernardo Silva et Ilkay Gündogan, deux joueurs indispensables à Manchester City. Et ces deux là pourraient bien avoir joué leur dernier match lors de la finale de la Ligue des Champions.

Maintenant que la saison est officiellement terminée, le PSG peut lancer son mercato estival. Après un exercice aussi compliqué, le club de la capitale sait qu’il doit changer pas mal de choses, à commencer par son effectif. Le PSG a été mis à rude épreuve cette saison et Christophe Galtier a constaté à plusieurs reprises que le matériel qu’il avait à disposition était encore loin de celui des très grandes équipes. La comparaison avec le Bayern Munich a été flagrante en huitième de finale de Ligue des Champions.

Bernardo Silva et Gündogan courtisés

Luis Campos le sait pertinemment et il a déjà lancé les hostilités sur le marché des transferts. Le conseiller sportif du PSG piste plusieurs joueurs dont deux de Manchester City. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, une offensive a été lancée pour Bernardo Silva. L’ancien joueur de l’AS Monaco est ouvert à un départ et la destination parisienne le tente. Ilkay Gündogan, qui arrive au terme de son contrat, est également dans le viseur du PSG.

Ils auraient disputé leur dernier match