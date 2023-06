PSG : Neymar, Mourinho… Un incroyable projet est annoncé

La rédaction

Après avoir tenté de recruter Lionel Messi ces dernières semaines, Al-Hilal pourrait se rabattre sur une autre star du PSG. Selon plusieurs sources, le puissant club saoudien serait sur le point de transmettre une proposition concrète à Neymar. Mais ce n'est pas tout puisque José Mourinho aurait, également, été contacté pour occuper le poste d'entraîneur.

En ce début de mercato estival, il n'est question que de l'Arabie Saoudite. Le puissant état souhaite développer son championnat en mettant la main sur des stars, en majorité en fin de carrière. Le premier à avoir accepté l'offre de l'Arabie Saoudite est Cristiano Ronaldo. En janvier dernier, l'international portugais signait avec Al-Nassr. Depuis, Karim Benzema l'a rejoint. Sous contrat avec Al-Ittihad, le désormais ancien buteur du Real Madrid fera ses débuts dans les prochains jours.





Transferts : C’est décidé pour Neymar, le PSG reçoit une terrible réponse https://t.co/IfJyAB1h88 pic.twitter.com/mlqjpjOGe2 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Neymar courtisé par Al-Hilal

Autre grand club du championnat saoudien, Al-Hilal recherche sa star et il pourrait bien trouver son bonheur au PSG. Selon les informations de CBS Sport s et de RMC Sport, la formation souhaiterait miser sur Neymar, qui ne sera pas retenu à Paris cet été en cas d'offre satisfaisante. Le club serait prêt à proposer 45M€ pour racheter les quatre dernières années de contrat de Neymar. Al-Hilal va devoir se montrer persuasif puisque le Brésilien souhaiterait rester en Europe.

Neymar sous les ordres de José Mourinho ?