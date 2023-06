PSG : Mbappé prêt à l’accueillir à bras ouverts, il relance tout

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival qui a déjà ouvert ses portes, Bernardo Silva pourrait rejoindre Kylian Mbappé au PSG. Ce serait du moins la volonté première du milieu offensif de Manchester City selon divers médias. Néanmoins, le Portugais a tenu un discours bien différent.

Bernardo Silva pourrait-il être la prochaine star du PSG ? Avant même que le mercato estival n’ouvre ses portes le 10 juin dernier, Lionel Messi prenait la porte, à l’instar de Sergio Ramos. Pour ce qui est de Neymar, il se pourrait qu’il connaisse le même sort. Outre l’intérêt de Chelsea qui s’est manifesté auprès du PSG comme le10sport.com vous le révélait la semaine dernière dans le cadre d’un éventuel transfert du Brésilien, le numéro 10 du PSG aurait la cote en Arabie saoudite.

La presse l’affirme, le PSG et Bernardo Silva veulent un mariage

C’est en effet ce que CBS Sports a révélé dans la journée de dimanche. Quand bien même le feuilleton Neymar risque de s’éterniser, il se pourrait qu’en parallèle, le PSG parvienne à boucler la venue d’une star de Premier League, qui est d’ailleurs passée par la Ligue 1 à l’AS Monaco : Bernardo Silva. le10sport.com vous a dévoilé le 7 mai que le comité de direction du PSG bougeait ses pions en coulisse afin de préparer l’éventuelle arrivée du milieu de terrain offensif de Manchester City, sacré champion d’Europe avec les Skyblues samedi soir face à l’Inter à Istanbul (1-0). Kylian Mbappé valide d’ailleurs ce dossier sur lequel le PSG travaille d’arrache pied. D’ailleurs, la tendance serait à une volonté de fer de Bernardo Silva de s’engager en faveur du PSG, le Barça n’ayant pas la marge financière nécessaire pour parvenir à ses fins.

PSG : Mbappé réclame un joueur, un ultimatum est lancé https://t.co/i7C8R5aXTL pic.twitter.com/Ux7aHFuSiC — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

«Mon dernier match à Manchester City ? Honnêtement, je ne sais pas»