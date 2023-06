«Ils rigolent» : Ce transfert du PSG suscite une étonnante réaction à l’étranger

Thibault Morlain

Si le mercato estival vient d’ouvrir ses portes, le PSG tiendrait déjà ses premières recrues de l’intersaison. Rien n’est encore officiel, mais le club de la capitale aurait bouclé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Ce dernier arrivera en provenance du Sporting Portugal, moyennant la levée de sa clause libératoire de 60M€. De quoi provoquer visiblement une certaine hilarité au Portugal.

Après une saison ratée malgré le titre de champion de France, le PSG souhaite revenir plus fort et cela passera par un gros recrutement. Pour ce mercato estival, le club de la capitale prépare du lourd et à peine la fenêtre des transferts ouverte, des dossiers seraient déjà bouclés. En effet, le PSG pourrait compter la saison prochaine sur Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Pour ce dernier, le transfert serait de l’ordre de 60M€, le montant de sa clause libératoire. Mais est-ce pour autant une très bonne affaire ? Pas forcément si l’on en croit les propos de Bruno Satin, agent de joueurs, sur RMC .

Le PSG passe à l’action pour régaler Mbappé sur le mercato https://t.co/mJLSKd9tIG pic.twitter.com/dXNdmwJwb6 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

« C’est une mascarade »

Réagissant à l’arrivée annoncée de Manuel Ugarte au PSG pour 60M€, Bruno Satin a fait une étonnante confidence. Il a alors expliqué que du côté du Portugal, on rigolait visiblement en voyant le club de la capitale accepter de payer un tel montant pour le milieu de terrain uruguayen : « Je regarde un peu ce qui se passe au PSG. Je suis extrêmement inquiet. Quand vous commencez votre recrutement par recruter Ugarte à 60M€. Je suis assez inquiet. Sans coach… Quelque soit le coach qui arrive, il avait déjà un effectif en place, des joueurs qui sont déjà là. Ugarte c’est trop cher ? Tout le monde sait, tous les gens du football au Portugal rigolent. C’est une mascarade ».

« Warren Zaïre-Emery est supérieur à Ugarte »