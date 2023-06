Transferts : C’est décidé pour Neymar, le PSG reçoit une terrible réponse

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il a été placé sur la liste des transferts par le PSG, Neymar ne s'oppose pas fermement à un départ du club de la capitale. Malgré quelques sollicitations, les écuries ne se bousculent pas pour attirer le joueur de 31 ans, au grand dam des dirigeants parisiens, qui pourraient être sauvés par les ambitions de l'Arabie saoudite.

Promis à une carrière hors norme, Neymar rejoignait le PSG à l'été 2017, devenant le joueur le plus cher de l'histoire. Son passage à Paris pourrait toutefois s'achever dans les prochaines semaines. Les dirigeants parisiens souhaitent s'en séparer mais font face à la réalité du marché des transferts.

PSG : Neymar recalé, la presse espagnole balance tout https://t.co/NSwNco4W0I pic.twitter.com/X0SUaBhGg2 — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Les courtisans n'affluent pas en Europe

Sous contrat jusqu'en 2027, le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil n'est pas en odeur de sainteté au PSG. À nouveau blessé dans un moment crucial de la saison parisienne, Neymar ne rentre plus dans les plans de sa direction, souhaitant s'en débarrasser. Néanmoins, au vu de sa santé fragile et de ses émoluments élevés, la superstar brésilienne ne voit pas les plus grandes écuries se bousculer. Selon CBS Sports , le joueur de 31 ans a été proposé à de nombreux clubs mais ces derniers n'ont pas souhaité donné suite. Un déclassement qui ne devrait pas faire plaisir au principal intéressé ainsi qu'à la direction parisienne qui pourrait donc le voir rester cet été.

L'Arabie saoudite tente le coup

Certains clubs sont néanmoins venus aux nouvelles. Comme le 10 Sport vous le révélait, Chelsea surveille la situation de Neymar. Le salaire dont bénéficie le joueur de 31 ans au PSG n'est pas en adéquation avec ce que peuvent lui proposer les Blues. L'opération prend donc du plomb dans l'aile. Ces dernières heures, un autre prétendant s'est manifesté : le club saoudien d'Al-Hilal. En quête de joueurs phares après avoir attiré Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les Saoudiens souhaitent dégainer prochainement un contrat au Brésilien et au club de la capitale, voyant forcément cet intérêt d'un bon œil.