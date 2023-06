Mourinho - PSG : Une offre gigantesque va partir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG recherche un entraîneur de renom pour remplacer Christophe Galtier, la piste José Mourinho avait été annoncée au sein de la capitale. Mais l'actuel coach de l'AS Roma pourrait recevoir une autre proposition. Le club saoudien d'Al-Hilal serait sur le point de lui proposer un contrat XXL, accompagné d'un salaire mirobolant.

Ces derniers jours, il a été beaucoup question d'une arrivée de Julian Nagelsmann au PSG. L'ancien coach du Bayern Munich est pressenti pour remplacer Christophe Galtier. Le technicien a relégué au second plan de nombreux dossiers, notamment celui de José Mourinho, actuel entraîneur de l'AS Roma.





Al-Hilal sur José Mourinho

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG n'a jamais discuté avec le Special One , ce qui n'a pas empêché certains médias de l'annoncer dans la capitale. Mais en réalité, Mourinho pourrait se diriger vers l'Arabie Saoudite. Selon les informations de Foot Mercato , le Portugais se dirige vers Al-Hilal.

Un salaire XXL lui est proposé