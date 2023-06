Mbappé, Henry, Bernardo Silva... Toutes les infos mercato du 11 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Bernardo Silva botte en touche pour son mercato

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG doit s'activer sur le mercato. Le10Sport.com a notamment pu vous révéler en exclusivité que Luis Campos avait des vues sur Bernardo Silva. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Manchester City, le Portugais pourrait bien avoir vécu son dernier match avec les Cityzens ce samedi en finale de la Ligue des champions. Mais lorsqu'il a été interrogé sur son avenir, le joueur de 28 ans est resté évasif. « Mon dernier match à Manchester City ? Honnêtement, je ne sais pas. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais maintenant il faut célébrer, profiter, parce qu’on a fait quelque chose de spécial » a lâché le joueur de Manchester City au micro de TF1 après la victoire en finale de la Ligue des champions.



PSG : Thierry Henry met les choses au clair

Alors que Christophe Galtier ne poursuivra pas l'aventure sur le banc parisien, le PSG s'active pour lui trouver un successeur. Récemment, la folle rumeur d'un duo Julian Nagelsmann - Thierry Henry a vu le jour. Et cela n'a pas manqué d'agacer l'ancien attaquant des Bleus . « J'ai vu beaucoup de gens parler pour moi alors que je n'ai parlé à personne. A personne. Il y a un journaliste qui a récemment écrit un article sur cette émission (un show sur CBS où il occupe le rôle de consultant), un très bon article, et qui m'a demandé si j'allais continuer. Je lui ai répondu 'On va voir, nous verrons le contrat'. Et il a utilisé mes propos pour faire écho aux rumeurs ! Le boulot d'un journaliste n'est pas d'utiliser les propos pour mentir aux gens. Pourtant il m'a posé la question sur le club et je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Donc je suis là pour le moment » a expliqué la légende d'Arsenal au micro de CBS Sports .



PSG : Mbappé fixe une énorme condition pour son transfert

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, avec une option pour l'année 2025, Kylian Mbappé a un grand rêve. En plus de remporter la Ligue des champions et le Ballon d'Or, la star de 24 ans souhaite participer aux Jeux Olympiques. Comme un symbole, l'édition 2024 se déroulera à Paris, et Kylian Mbappé entend y participer. D'ailleurs, L'Equipe a dévoilé que les JO pourraient bien être l'une des conditions à prendre en compte dans son futur contrat, qu'il signe au PSG ou ailleurs.



PSG : Gündogan lâche sa réponse pour son mercato

Lors du mercato estival, le PSG a prévu de recruter au milieu de terrain. Et le club de la capitale entend dévaliser Manchester City. La formation parisienne lorgnerait en effet sur Ilkay Gündogan, en fin de contrat le 30 juin prochain. Néanmoins, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. Et l'international allemand vient de lâcher une première réponse pour son mercato. « Je n’ai pas encore pris de décision finale sur mon avenir pour le moment » a-t-il confié après le sacre de son équipe en Ligue des champions. Le ton est donné.



