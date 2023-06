Galtier - PSG : Thierry Henry pousse un coup de gueule

Thomas Bourseau

Thierry Henry serait-il en passe d’effectuer son grand retour sur un banc de touche d’un club ? En compagnie de Julian Nagelsmann, ce serait une éventualité à en croire Foot Mercato ou encore Le Parisien. Néanmoins, ni le PSG ni Henry ne semblent être prêts à travailler ensemble. Explications.

Cela fait quelques jours, et plus précisément depuis la fin du championnat, que le feuilleton Christophe Galtier se dirige vers un dénouement spécial : un licenciement à une année de l’issue de son contrat. Et pour le remplacer, la presse fait part d’un nom spécifique : Julian Nagelsmann avec…Thierry Henry ?

Henry avec Nagelsmann ? Le PSG dit non

Le champion du monde 98 est annoncé par la presse comme étant l’éventuel futur adjoint de Julian Nagelsmann au PSG à la demande express du technicien allemand comme Le Parisien le révélait ces derniers jours. Néanmoins, selon L’Équipe et son journaliste Loïc Tanzi, le PSG ne prévoirait pas de faire venir Thierry Henry avec Nagelsmann. Et cela tombe bien puisque selon les propos du principal intéressé, aucun contact n’a eu lieu avec le PSG à ce sujet.

«J'ai vu beaucoup de gens parler pour moi alors que je n'ai parlé à personne»