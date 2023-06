La guerre est déclarée sur le mercato, le PSG va adorer

Arnaud De Kanel

Manchester City a décroché la première Ligue des champions de son histoire ce samedi à Istanbul grâce à un but de Rodri. Déjà étincelant au retour face au Real Madrid, Bernardo Silva a encore éclaboussé de sa classe lors de cette rencontre décisive. Le bras de fer est lancé pour son avenir et le PSG est concerné.

Lancé dans un duel à distance avec le PSG, Manchester City a pris le dessus sur le club de la capitale samedi en remportant la 1ère Ligue des champions de son histoire. Les Cityzens doivent une fière chandelle à Bernardo Silva, auteur d'un doublé en demi-finale contre le Real Madrid et encore excellent en finale. Mais le Portugais est prêt à découvrir un nouveau challenge, plus précisément au PSG.

PSG : Un champion du monde à 50M€ ? L'ultimatum est lancé https://t.co/7bBrzRItzm pic.twitter.com/lxrxIZyaY2 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Une offre va arriver pour Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG va dégainer sa première offre pour Bernardo Silva. Le club de la capitale est très intéressé par le Portugais qui n'est pas contre l'idée de rejouer avec Kylian Mbappé qu'il a connu à Monaco.

«Il veut le PSG»